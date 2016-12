„Boska” wizja mistrza Gaudiego [WIDEO, GALERIA]

Gdy zostanie wreszcie ukończona, będzie najwyższym kościołem na świecie, wysokim na172 metry (obecnie najwyższe wieże świątyni mają „jedynie” 112 metrów) i zaszczytny tytuł odbierze ewangelickiej katedrze w niemieckim Ulm. Kiedy to się stanie? Prawdopodobnie w 2026 roku. Prawdopodobnie, bo budowa Temple Expiatori de la Sagrada Familia, czyli Świątyni Pokutnej Świętej Rodziny w stolicy Katalonii Barcelonie, trwa już ponad 130 lat!

Barcelona to miasto wyjątkowe. Duma Katalonii, jest mieszanką różnych stylów architektonicznych, ale nie może być inaczej, skoro od wieków przechodziła z rąk do rąk. Założyli ją Fenicjanie, potem podbijali: Kartagińczycy, Rzymianie, Wandalowie, Wizygoci czy Maurowie. Jej architektura zachwyca, ogromny wpływ miał na nią genialny kataloński architekt secesyjny i inżynier Antoni Gaudi. Jadąc ulicami tego miasta, na każdym kroku można spotkać kamienicę czy obiekt, do którego swoje „trzy grosze” dołożył ten Sługa Boży Kościoła katolickiego (od 1992 r. trwa jego proces beatyfikacyjny) (...)