Objazdowy festiwal filmowy odwiedzi Przemyśl! [WIDEO, PROGRAM]

Od 6 do 8 października odbędzie się Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa człowieka w filmie.

W tym roku partnerem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka został Związek Ukraińców w Polsce, dlaeteo seanse odbędą się w Domu Ukraińskim. Watch Docs to jedna z największych i najbardziej prestiżowych imprez filmowych na świecie.



W ciągu trzech dni będzie można obejrzeć kilkanaście filmów dokumentalnych (krótkie i długie metraże) o Donbasie, muzeum Gułagu, losie kobiet w szwedzkich i afgańskich więzieniach, o działaniach sołtysa w jednej z węgierskich wsi i inne.



Festiwal w Przemyślu to nie tylko film, to również dobra debata. Trwać będą dyskusje o tym, czy wojna jest romantyczna i o zamykaniu się społeczeństw.