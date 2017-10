Ucz się dziecko, ucz

W mediach bardzo głośno było o realizowanej od września tego roku reformie oświaty. Jak wiadomo, gimnazja funkcjonują do wygaśnięcia, czyli jeszcze przez dwa lata, a ośmioklasowe podstawówki już ruszyły. Bezprzedmiotową stała się dyskusja, czy pomysł był słuszny, czy nie. Praktyka pokaże, na ile powrót do dawnych rozwiązań edukacyjnych okaże się trafiony.

Zwolennicy są pewni swego. Przeciwnicy przewidują duże zwolnienia nauczycieli, właśnie za dwa lata, gdy gimnazja zanikną z edukacyjnej mapy Polski. I gdy wszyscy się zastanawiają, co dla naszych maluchów jest najlepsze, do dyskusji może się włączyć (chociaż nie wiem, czy miałaby ochotę) rodzina z podprzemyskich Ujkowic. Rodzice dwójki dzieciaków postanowili uczyć własne pociechy sami. Poszukali szkoły, która podjęła się egzaminowania ich latorośli. Na pytanie dziennikarza, skąd taka decyzja, ucząca mama odpowiada: – Nasze dziecko ma większą wiedzę niż te, które uczą się w szkole. Jest też bardziej asertywne. (...) Już teraz potrafią wypowiedzieć swoje zdanie, same wybierają sobie znajomych i nie są zmuszane do przebywania w środowisku, które im nie pasuje. Myślę, że tak będzie w przyszłości.

A nie brakuje im kontaktu z rówieśnikami? – docieka nasz dziennikarz.

– Mamy wielu znajomych, którzy przyjeżdżają do nas regularnie, więc dzieci mają kontakt z innymi dziećmi. Nigdy się nie spotkałam, żeby ktoś zwrócił mi uwagę na złe zachowanie naszych dzieci. Niektórzy nawet zostawiają swoje młodsze dzieci pod opieką naszego syna, który jest bardzo empatyczny i opiekuńczy. Pewnie też ze względu na swoją młodszą siostrę – przekonuje mama nauczycielka.

Polecam gorąco tekst z dzisiejszego wydania Życia Podkarpackiego zatytułowany: Na czym polega edukacja domowa. To ważny głos w dyskusji o kondycji polskiej oświaty.