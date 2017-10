Piszcie dla pani Teresy!

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu pojawiło się sprostowanie do materiału, który ukazał się na łamach naszego tygodnika. Nie pierwsze. Nasz redakcyjny kolega napisał, że „Przemyśl weźmie pożyczkę na budowę sali sportowej”. Mnie również swego czasu zdarzyło się napisać o pożyczce, którą weźmie Przemyśl...

To nie przypadek i nie chęć oczernienia lub oskarżania władz miasta czy też braku umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Duży plus dla prezydenckich służb medialnych, prowadzących stronę internetową, za to, że wszystko, co związane z obradami sesji rady miejskiej, jest transparentne. Na stronie ukazują się projekty uchwał, ich uzasadnienia. Każdy może sobie poczytać. Problem leży gdzie indziej. Jest nim urzędniczy język. Ten dla przeciętnego obywatela jest niestrawny.

Co jakiś czas wśród projektów uchwał pojawiają się te dotyczące określenia sumy, do której prezydent miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Czasownik „zaciągać” znaczeń ma wiele. W ostateczności zaciągnąć można spodnie na cztery litery albo kogoś na imprezę itp. Jednak w tym akurat wypadku uzasadnienie rozwiewa wszelkie wątpliwości. Chodzi o zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych. Zwykły, szary obywatel zawsze będzie to odczytywał w jeden sposób. Wydedukuje, że chodzi o zaciągnięcie kredytu, pożyczki itp. I my również tak to odczytujemy. Okazuje się, że błędnie. Co w takim razie prezydent miasta chce zaciągnąć? Wypadałoby w uzasadnieniu wyjaśnić rzecz tak, aby potem nie było nieporozumień. Piszcie dla przeciętnej pani Teresy, jako i my pisać się staramy!