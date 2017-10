Cena rośnie

Robert Lewandowski pobił Włodzimierza Lubańskiego. Oczywiście nie dosłownie. Obaj panowie bardzo się lubią i szanują. Chodzi o rekord strzelecki w narodowej reprezentacji piłkarskiej. Dotychczas prym wiódł Pan Włodzimierz z wynikiem 48 goli. Ostatnio, kiedy w meczu z Armenią Pan Robert strzelił trzy bramki, wysunął się na prowadzenie z wynikiem 50 bramek.



Lubański wypowiadał się w związku z tym przed kamerami, nie żałując ciepłych słów. Snuł nawet rozważania hipotetyczne, ile to jeszcze goli może wbić Lewandowski, kopiąc w narodowych barwach. Może to być 70, 80, a nawet więcej tego celnego strzelania. Przy okazji tej detronizacji nieuchronnie nasuwają się porównania dotyczące obydwu piłkarzy. Nie chodzi tu bynajmniej o umiejętności, bo tych nikt chyba nie kwestionuje w obu przypadkach. Każdy medal ma dwie strony. Lubański grał i strzelał bramki w innych realiach, w innych czyni to Lewandowski. Przez cały ten czas futbol przebył długą drogę. Z czasem stał się zjawiskiem nie tylko sportowym, ale także medialnym i reklamowym, gruntownie zmieniając swe oblicze. Piłka nożna zaczęła generować olbrzymie pieniądze, co przekłada się bezpośrednio na zawartość portfeli samych piłkarzy. Wypominanie gwiazdom ich zarobków nie ma specjalnego sensu. Grają i zarabiają. Podobnie nie ma sensu porównywanie obecnych profitów z dochodami z czasów świetności Lubańskiego. Inne czasy. Media ekscytują się zarobkami Lewandowskiego i przeliczają je na dni, godziny i minuty. Super Express podaje, że w Bayernie – po ostatnich podwyżkach – jest to 20 mln euro rocznie plus niecałe 3 mln euro z reklam oraz bonusy. Wyliczono, że dziennie daje to 274 tys. zł. Prędkość – 11 tys. zł/godz. Złośliwi liczą, że za dzienny zarobek można sobie kupić mieszkanie w Warszawie albo luksusowe auto.

Równie dobrze można to przeliczać na bułki i kostki masła i prowadzić takie rachunki na lekcjach matematyki w szkołach. Dzieci szybciej nauczą się liczyć. Lewandowski rozdaje autografy. Staje się wzorem do naśladowania i swymi sukcesami przyciąga najmłodszych na murawę. Kibice go kochają (kiedy strzela i wygrywa), komentatorzy sportowi podziwiają. Pamiętam, jak w radio cytowano wielokrotnie rosyjskiego sprawozdawcę. Robert grzał ławę, aż wreszcie wszedł do gry i zaczął strzelać bramki, jedna za drugą. Wreszcie Rosjanin, zdesperowany, jęknął do mikrofonu: – Boże ty moj. Piatoj gol. Tak dzieje się dalej. Nasz as strzela bez końca. Znowu trafił w meczu z Czarnogórą i podskoczył do 51 bramek. Rodacy się cieszą, władze państwowe również. Reklamodawcy ubijają swój interes, media biorą swoje za transmisje, kluby koszą kasę przy transferach, sam bohater też na tym nie traci. Wszyscy mają dobrze. Z wyjątkiem piłki, która ciągle jest kopana. Taki jej los. Polska piłka nie powinna mieć o to pretensji. Awans na mundial sprawia, że cena jej skutecznego kopania nadal rośnie.