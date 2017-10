Głowy Lenina

Obyś żył w ciekawych czasach. Nie ma zgody co do tego, czy to porzekadło, czy klątwa. W sieci natrafiłem też na spór co do tego, czy to chińskie, czy nie. Pytanie zasadnicze: a co dzisiaj nie jest chińskie? Niezależnie od tego, jakie jest pochodzenie i przeznaczenie tej mądrości, nagle znów stała się ona aktualna. Ostatnimi laty nic się nie działo. Wiało nudą. Od czasu do czasu ktoś ważny kupił za drogi zegarek i była to sensacja na miarę afery Watergate. A poza tym – nic ciekawego.