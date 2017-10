Ulga dla seniora

Od dawna wiele starszych osób, mieszkających w Przemyślu, uskarża się na bardzo kiepską ofertę miasta dla seniorów. Co prawda od kilku lat działa Przemyska Rada Seniorów, ale ciężko jej się przebić ze swoimi pomysłami do szerszego grona. Podjęli kolejną próbę. Tym razem za pośrednictwem lokalnych mediów zamierzają dotrzeć do wszystkich instytucji kulturalnych, samorządowych, spółek miejskich, firm lokalnych.