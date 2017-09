„Luxtorpeda” vs. Pendolino

Z polską koleją żelazną bywa różnie. Raz gorzej, raz lepiej. Można próbować odwracać tę kolejność, ale nie będzie łatwo. Opóźnienia, zmienny standard podróży czy kolejki przy kasach to tylko próbka wrażeń, jakie czekają na podróżnych. Kto jeździł, ten wie, o czym mowa. Sytuację i wizerunek naszego kolejnictwa ma ratować pendolino, bezpłatne Wi-Fi oraz kawa z rogalikiem w cenie biletu.

Można więc z rozrzewnieniem spojrzeć wstecz, czyli (jak to śpiewa niezłomna Maryla R.) – „ hen za siebie” i przeżyć swoiste „deja vu”. Przejechać się w wyobraźni „Luxtorpedą”. Zamykamy oczy i prujemy 115 km/h. Motorowym wagonem spalinowym o długości 22,5 metra. Na pokładzie 60 wybrańców. Bo bilety nie są tanie. Wyłącznie pierwsza klasa. Jest rok 1936. Z Krakowa do Zakopanego docieramy w niecałe 140 minut. Przed czasem, bo to rekord na tej trasie. Otwieramy oczy. Dziś pociągi pokonują ten dystans w około 200 minut albo i dłużej. Mityczna „torpeda” to nie tylko prędkość i luksus. To także oryginalna, opływowa sylwetka. Nie dziwi więc, że na widok jej przejazdu wiwatowano. Tomasz Targański w tekście pt. Tropiki nad Dniestrem (Polityka, nr 37/2017) opisuje polską Riwierę, jaką były międzywojenne Zaleszczyki. Frapujący jest fragment dotyczący przejazdów koleją, nie tylko „torpedową”. Z racji wysokich cen biletów i dominacji tego środka transportu wprowadzano system ulg dla letników. Zniżki oscylowały w granicach od 25 do 66 proc. ceny biletu. Zachęcało to niektórych do różnego rodzaju nadużyć. Ułatwiały to nieostre definicje dotyczące turystów. Dla przykładu – narciarzem był dla PKP każdy, kto jechał z nartami. Tym sposobem ze Lwowa do Worochty (zwanej drugim Zakopanem) podróżowała sobie wiejska kobita, z koszami pełnymi jaj, kiełbas i serów, z nartami na podorędziu.

Zniżka gwarantowana. W 1930 kolej poszła dalej. Uruchomiono specjalny pociąg pod hasłem „Narty-Dancing-Brydż”. Z Krakowa, przez Wisłę, Zakopane, Krynicę i Worochtę. Kilkanaście godzin na stokach za dnia, a wieczorem powrót do pociągu. A tam – karty, bilard, tańce i filmy w sali kinowej. Taka podróż trwała 10 dni i co ważne – 10 nocy. Sport i hulanka. Za to cena biletu odpowiednia – 200 zł. Na owe czasy nie byle co. Za to tańsze były bilety w pasmo Czarnohory, gdzie wypoczywano i w zimie, i w lecie. Studenci jechali więc pociągiem do Lwowa i dalej do Worochty, wędrując potem z plecakami i nocując, gdzie się dało. Studiując te zaszłości, nie można się oprzeć wrażeniu, że kolej starała się dogodzić klienteli, jak tylko się dało. Ciekawe, czy dzisiaj chwyciłby patent pt. „Narty – Disco – Tablet”. Pierwsze próby już podjęto. PKP ogłasza nową strategię cenową, rabaty i zniżki. Opublikowano też tabele, gdzie pendolino wygrywa z samochodem, autobusem i samolotem. Wyraźnie widać, że chce się ścigać z „Luxtorpedą”.