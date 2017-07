W klatce

Czytałem niedawno opowieść o naszym olimpijskim zapaśniku, który porzucił zapasy na rzecz mieszanych sztuk walki. Uczucia przy tej lekturze miałem mieszane. Damian Janikowski – bo o nim mowa – swoją pierwszą kulminację na nowej drodze życia przeszedł na gali KSW na Stadionie Narodowym. Trwało to krótko. Pierwsza minuta – i po wszystkim. Trafił rywala kolanem w głowę i kiedy ten już leżał, okładał go pięściami. Sędzia przerwał walkę.

Damian trafił na matę zapaśniczą w wieku 9 lat. Zapasy były dla niego wszystkim. Trenował wytrwale, zdobywając uznanie wśród rówieśników. Jako junior był już członkiem reprezentacji narodowej. Dorabiał na bramce, aż w końcu w klubie wojskowym dostał etat. Zaczął wygrywać. Medale mistrzostw Europy, wicemistrzostwo świata i brąz na olimpiadzie w Londynie w 2012. Zakładał, że medal olimpijski zmieni wszystko. Kiedy stało się inaczej, pojawiło się rozczarowanie. A zapaśnik też musi płacić rachunki, spłacić kredyt i kupić dziecku pieluchy. Presja wynikająca z tego, że jeśli nie zdobędzie medalu, nie będzie miał na życie, zaprowadziła go do psychologa. Kiedy na horyzoncie pojawiło się MMA, nasz bohater nie opierał się zbyt długo. Powiedział sobie, że ma 27 lat, jest zdrowy i lubi walczyć, a KSW daje mu możliwości, jakich nie dają zapasy. Te możliwości to pieniądze. Na jednej gali może zarobić tyle, ile na olimpijskim medalu. Popularność mieszanych sztuk walki rośnie. Wartościowanie co jest lepsze: judo czy karate, zapasy czy boks, nie ma większego sensu. Ludzie namiętnie oglądają walki w klatkach, a na gale MMA przychodzą tłumy. Znak czasów. W starożytnej Grecji znano połączenie boksu i zapasów. Pankration. W walce tej istniały tylko trzy zakazy – nie wolno gryźć, nie wolno w oczy, nie wolno w genitalia. Kiedy przegrywający miał dość, podnosił rękę, sygnalizując poddanie. Dla młodych chłopców przewidziana była złagodzona forma tego starożytnego pomieszania walk. Pomysł odgrzano, bo rusza dziecięce MMA. W klatkach walczą już ośmiolatki. Od 2014 roku Unitet States Fight League zarejestrowało ponad 240 zawodników w wieku od 8 do 17 lat, w dwóch stanach – Kalifornii i Missouri. Dzieci walczą w kaskach, nie można uderzać w głowę. Tłuką się i mocują do upadłego, używając na przemian zapasów, jujitsu i kick-boxingu.

Założenie jest takie, że nie powinno dochodzić do knock-outów. John Frank – założyciel organizacji – twierdzi, że podbudowuje to poczucie własnej wartości u dzieci. Trudno z tym dyskutować, szczególnie, kiedy jest się zamkniętym w klatce. Historia zatacza więc koło, ale jest tutaj jedno małe „ale”. Pankration wprowadzono do programu starożytnych igrzysk olimpijskich w 648 roku p.n.e. i nic nie wskazuje na to, że walczono wtedy dla pieniędzy. Nie wiadomo też, czy dzieci walczące w klatkach dostają za to czekoladki. Wiadomo za to na pewno, że opłaca się zamienić zapasy na mieszane sztuki walki. Zataczając więc koło, historia ląduje w klatce.