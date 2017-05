Szpital na Monte, a więc niekończąca się opowieść

Od dziesięcioleci zajmujemy się zadłużeniem przemyskiego Wojewódzkiego Szpitala imienia św. Ojca Pio. Instytucja w tym czasie miała różnych dyrektorów. Każdy z nich lepiej lub gorzej próbował rozwiązać problem gigantycznych zobowiązań finansowych. Jak na razie nie udało się nikomu.

Obecnemu dyrektorowi, Piotrowi Ciompie, do kłopotów ekonomicznych, personalnych, restrukturyzacyjnych (połączenie w jeden organizm szpitali: miejskiego, dawnej przychodni kolejowej ze szpitalem na Monte) doszło jeszcze jedno zmartwienie – ostry konflikt z posłem Markiem Rząsą (PO).



Na wniosek tego ostatniego w przemyskiej lecznicy swoją pracę właśnie rozpoczęli kontrolerzy NIK. Dyrektor Ciompa co prawda dziwi się szybkości podjętej kontroli, ale – jak mówi – nie ma nic do ukrycia. Nie bez znaczenia – jego zdaniem – jest fakt, że NIK-owi prezesuje były polityk PO.