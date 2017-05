Celebryta dobry na wszystko

Z kompleksów, z własnych niespełnień, z niedoceniania własnego świata? A może mamy do celebrytów prawidłowy stosunek, czyli po prostu płacimy im za dostarczanie rozrywki. Jakiekolwiek kierują nami motywy, to właśnie nasze potrzeby nakręcają cały ten „cyrk”. Popyt kształtuje podaż. – Chcecie podpatrywać naszą codzienność. Proszę bardzo, ale za to trzeba słono płacić. W dzisiejszym świecie wszystko ma swoją cenę. A im większe zainteresowanie publiczności, tym większe gaże za reklamy, wywiady, występy. A że przy okazji sprzedajmy swoją prywatność, no cóż? – zdają się mówić ludzie show biznesu.