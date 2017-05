Kiedy człowiek jest mały, wypadają mu zęby. Jest z tym cała zabawa. Chowanie zęba, który wypadł, pod poduszkę i dalsza procedura. Przychodzi wróżka-zębuszka albo jej pełnomocnik i zabiera ząb, pozostawiając nagrodę czy prezent. Jak zwał, tak zwał, jest to wynagrodzenie za ból i trud związany z utratą zęba. Utratą przejściową, bo zęby odrastają. Potem nie jest już tak wesoło.

Zęby podlegają zużyciu. Z upływem czasu trzeba je łatać, wyrywać i zastępować ewentualnie innym garniturem. Cała zabawa, ale już nie taka jak z wróżką-zębuszką. Nikt specjalnie nie przepada za wizytą u dentysty, choć to fach potrzebny i niewątpliwie społecznie użyteczny. Niejeden bohater, który podchodził do rozstania z ukochanym zębem bez znieczulenia, wybiegał z krzykiem, płosząc przy okazji połowę poczekalni. Ale nauka idzie naprzód, to i owo się znieczula i regulacja tej ważkiej strefy jamy ustnej nie przypomina już pierwszej linii frontu. Pojawiły się implanty, kremy, pasty, nici, szczoteczki elektryczne i cała reszta wynalazków. Człowiek, jeśli wierzyć reklamom, jest całkiem nowy, a wraz z nim jego zęby. Jest co prawda pewien mankament naturalny w tym wszystkim. Kiedy malcowi wypadnie ząbek, wyrośnie mu nowy, kiedy dorosły zaliczy ubytek, naturalny odrost go nie dotknie. Tak to już jest z tym swoistym obiegiem zębów w przyrodzie. Wydawałoby się, że temat zębów jest wyczerpany, gdyby nie ten szczególny przypadek. Ząb mądrości. Co prawda z medycznego punktu widzenia to konkret, który dotyczy trzecich zębów trzonowych, ale co zaszkodzi trochę pofantazjować. Jeśli kogoś nie rozbolały jeszcze zęby, marzy mi się taki oto stan rzeczy. Specjalny ząb mądrości winien posiadać każdy obywatel sprawujący władzę. Jeśliby go nie posiadał, istniałaby możliwość wszczepienia takowego w postaci implantu. Ząb taki, zgodnie z nazwą, gwarantowałby podejmowanie mądrych i rozważnych decyzji. Byłby atestowany i okresowo kalibrowany, na miarę aktualnych potrzeb. W przypadku utraty urzędu posiadacz mógłby go zachować, co stanowiłoby swoistą nagrodę za mądre i prawe rządy. Ząb mądrości winien być gwarantowany ustawowo. Ile wtedy uniknęlibyśmy nieporozumień. Póki co, stomatologia nie zamierza jednak pójść w tym rewolucyjnym kierunku. Ząb mądrości pozostaje zębem trzonowym, z którym więcej kłopotów niż pożytku. Bywa i tak, że nie wyrzyna się całkowicie, wychodzi pod nieprawidłowym kątem, a czasem nie pojawia się wcale. Pozostaje ukryty. Niewykluczone, że tak samo jest z tą mądrością decydentów. Nie wyrzyna się całkowicie, wychodzi pod nieprawidłowym kątem albo pozostaje ukryta, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Tak to jest, kiedy stomatologię pomiesza się z polityką.