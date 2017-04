Spacer z duszą na ramieniu

Co prawda od kilku dni aura nas nie rozpieszcza, ale kilka bardzo ciepłych dni wiosennych dały nam przedsmak prawdziwej wiosny. Jak wiosna – to długie spacery nie tylko deptakami miejskimi, ale też po opłotkach naszych miast i okolic. Niestety jak co roku spokojne kontemplowanie budzącej się do życia przyrody zakłócają wałęsające się bezpańsko psy.