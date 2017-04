Zaśmiecony kraj(obraz)

Gregg Segal – fotograf z Kalifornii – przyznał się, że już od dziecka zastanawiało go, co dzieje się z odpadkami z naszych domów, mieszkań.

W miarę dorastania zaspokoił ciekawość, a niedawno zrealizował projekt pod nazwą „7 Days of Garbage”. Poprosił grono bliskich i znajomych, aby przez tydzień gromadzili swoje śmieci, a następnie namówił ich do nietypowej sesji fotograficznej pośród zgromadzonych rzeczy. W ten kontrowersyjny, a nawet dość szokujący sposób, chciał zwrócić uwagę m.in. na kwestie zanieczyszczania środowiska i recyklingu, który - jak doszedł do przekonania - bywa czasem sztuką dla sztuki.



Odbiorcom prac Amerykanin pozostawił przestrzeń do dowolnej interpretacji tego, co śmieci „mówią” o wyrzucających je osobach. Czy w oparciu o nie w ogóle możliwa jest taka analiza psychologiczna? Bez wątpienia tak! Zwłaszcza wiosną, gdy przyroda budzi się do życia, moją uwagę (i na pewno nie tylko moją) przykuwają drastycznie kontrastujące z młodą zielenią sterty papierów, stare opony, pozostałości po remontach, zniszczone meble i wiele innych bezużytecznych już artykułów z otoczenia człowieka. A zresztą może to być tylko kubek po napoju, niekoniecznie zaraz stara pralka. Każdy taki przedmiot wyrzucony do rowu, lasu, na chodnik, byle dalej od siebie, dobitnie świadczy o jego byłym posiadaczu. Dowodzi zupełnego braku kultury i szacunku dla przyrody. To swoisty autoportret durnia, całkowicie pozbawionego wyobraźni, który nie wie, że degradując środowisko niszczy też sam siebie!