Chrześcijaństwo w powijakach, a więc wszystko przed nami

Nieżyjący ksiądz profesor Józef Tischner ukuł wiele popularnych powiedzonek. Szczególnie w opowiadanych gwarą góralską wykładach teologiczno-filozoficznych. Kto z nas nie zna jego wykładni trzech prawd. – Jest prawda, tys prawda i.... tak dalej. Od bardzo dawna niepokoiło mnie przekonanie księdza profesora o niedojrzałym polskim katolicyzmie.

Takim, do którego nie dotarły w pełni najprostsze przesłania ewangeliczne: o miłosierdziu, przebaczeniu, otwartości na drugiego człowieka. Bo jakże to tak. Od narodzenia założyciela chrześcijaństwa minęło ponad dwa tysiące lat, a my ciągle w powijakach. Po tylu wielkich doświadczeniach religijno-historycznych, które wpływały nie tylko na losy Polski, ale całej Europy, czasem świata. My niedojrzali? Niemożliwe. A jednak. Gdyby było inaczej, nie pozwolilibyśmy sobie na podział na dwa plemiona żyjące w tym samym kraju. Nie skakalibyśmy sobie do oczu z byle powodu. Dlaczego?