Siła nabywcza

Przeczytałem niedawno pismo z banku. Sprawa dotyczy książeczki oszczędnościowej. Poinformowano tam właściciela, że jeśli w terminie określonym w tabeli nie złoży dyspozycji do książeczki, to zostanie ona rozwiązana. Przez 10 lat książeczka była – mówiąc kolokwialnie – nieczynna, a skoro tak – ulega rozwiązaniu. To zrozumiałe.

Dalej w piśmie tym zawarte są obszerne wywody i pouczenia, jak można zadysponować tym wkładem, również w wymiarze ostatecznym. Dużo tego tam napisano i szczegółowo. Problem w tym, że saldo rachunku wynosi dokładnie 24 złote i 16 groszy. Jeśli ktoś książeczkę zgubił, może uruchomić proces jej umorzenia. Koszt umorzenia to 30 zł. Okazuje się, że trzeba będzie jeszcze do tego interesu dopłacić. Ewentualnie. Wynika z tego, że co najmniej przez 10 lat leżało tam parę groszy i zrobiła się z tego wymieniona w tabeli fortuna. To robi wrażenie. Inna sprawa, że jak ktoś nie oszczędza, to nie ma. Ważne, że bank o takiej książeczce pamięta i nie omieszka jej umorzyć, jeśli się nie odnajdzie. Jak tak dalej pójdzie, to mogą przychodzić pisma ze Szkolnej Kasy Oszczędności lub Klubu „Wiewiórka”, z wezwaniem do rozwiązania przedmiotowych książeczek. Z możliwością umorzenia. Ale żarty na bok, bo sytuacja ta wprawiła mnie w głęboką zadumę nad losem polskiej złotówki. Ile ten złoty musiał przejść, by znaleźć się w tym miejscu, w którym jest teraz. Narodził się w 1663 roku w I Rzeczpospolitej, pod postacią tymfa. Przeszedł zabory. W II Rzeczpospolitej wszedł do obiegu w 1924, za sprawą reformy Grabskiego i zastąpił zdewaluowaną markę polską.

Przetrwał potem okupację niemiecką i wkroczył do PRL-u. W 1950 roku wprowadzono nowe pieniądze. Banknoty przedstawiały ludzi pracy. Kłania się Ludwik Waryński na czerwonej „stówce”. W 1975 roku na banknotach pojawili się wielcy Polacy, którzy wyparli ludzi pracy. I nastała hiperinflacja. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku drukarnie ruszyły więc pełną parą i zaczęło przybywać nowych nominałów. Tak drukowano, że w 1992 pojawił się nawet banknot o nominale 2 000 000 zł. Trzeba było tego złotego uspokoić. W 1995 dokonano denominacji. Z 10 000 zł zrobił się 1 zł. I tak trwa do dziś. Jak to się ma do dolara? W 1994 jeden USD kosztował 22 726,95 zł, dziś obija się o 4 złote. Ale sekret tkwi w innym miejscu. Siła nabywcza. Realna wartość pieniądza. Ile dóbr i usług można za te złote kupić. Różnie z tym bywa. Kiedyś ktoś zapytał mnie. ile warte są przedwojenne obligacje Skarbu Państwa. Miałem to w ręce – piękny dokument. Zachował go pewien starszy pan jako lokatę. Znalazłem w końcu w jakimś ministerstwie speca od tego. Wycenił jedną obligację na niecałą złotówkę. Obecną. Tak się ten złoty odwdzięcza po latach. Nie wiadomo, jak dalej sobie poradzi, bo straszą go, że nadejdzie euro. Póki co trzeba szukać książeczki. Kto ją przeczyta, na pewno lepiej zrozumie, co to takiego ta siła nabywcza pieniądza.