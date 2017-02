Szajka nie znała granic

Od kilku lat media w całej Polsce, ale także w Niemczech, Austrii, Luksemburgu, Szwajcarii, Węgrzech informowały o oszustach naciągających starszych ludzi metodą na wnuczka. Oszuści wykorzystywali miłość starszych osób do wnuków i sprytnie potrafili wyłudzić czasem znaczne kwoty. W tych dniach policja zatrzymała pomysłodawcę całego procederu. I cóż się okazało.

Jest nim nasz rodak, 49-letni Arkadiusz Ł., pseudonim Hoss. To pierwsze, ale nie ostatnie zdziwienie. Osobiście wyłudził od starszych osób około 1,5 miliona złotych. To drugie zdziwienie. A trzecie: metoda na wnuczka okazała się ponadnarodowa. Oszuści w bardzo podobny sposób działali w wielu krajach. Co gorsza skutecznie. Zaskakuje rozmach metody, skala. Szajka nie tylko nie znała granic. Działała zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i w małych miejscowościach. Miała perfekcyjnie rozpoznany teren działania. W grę wchodziły milionowe kwoty w euro. Polska policja zatrzymała dotychczas 22 osoby.