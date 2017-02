Myliłby się jednak ten, kto uznałby, że ta swoista plusofilia jest jedynie domeną rządzących. Zrobiłem mały research w Internecie i w ciągu minuty udało mi się jeszcze znaleźć takie przykłady: „Interaktywny Płatnik Plus” (program komputerowy do rozliczeń z ZUS), „Erasmus plus” (europejski program wymiany studenckiej), „Leśna Szkoła Plus” (oferta edukacyjna pewnego ośrodka dla uczniów i nauczycieli), „Bezpieczna Szkoła Plus” (ogólnopolski konkurs dla szkół), „Edukacja Plus” (ośrodek kształcenia językowego w Lublinie), „Bilet Senior 65 Plus” (łódzki projekt zniżkowej komunikacji dla osób starszych), „Senior Plus” (strona internetowa gdyńskiego Klubu Seniora), „Program Profit Plus” (program opieki medycznej pewnego NZOZ), „Partner Plus” (program lojalnościowy pewnej sieci hurtowni) – a to tylko niektóre. Jak widać – moda na „plusy” bardzo się rozpowszechniła i przeniknęła do instytucji z niemal wszystkich sfer życia (może jedynie oprócz zakładów pogrzebowych).