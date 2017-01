Megapoborowy

Rzadko się zdarza, że zmuszony jestem cytować tak obszerne fragmenty cudzego tekstu. Rzecz dotyczy podania o zwolnienie ze służby wojskowej. Zaadresowane do Prezydenta RP i sporządzone w 2012 roku. Dokument ten, wytworzony na maszynie do pisania, zamieszczono na facebooku, wzbudzając zrozumiałą konsternację, czemu trudno się dziwić. Podobno wcześniej był już znany i pozostawał w obiegu.

Autor Jerzy P. zaczyna wzniośle i z kurtuazją. „Wielce Szanowny Panie Prezydencie. Uprzejmie proszę o zwolnienie mnie z zaszczytnego obowiązku pełnienia służby wojskowej, ze względu na trudną sytuację rodzinną w jakiej się znalazłem”. Jerzy ma 24 lata, ożenił się z wdową w wieku 44 lat i jego żona ma córkę w wieku lat 25. Dalej tylko cytaty mogą zobrazować zawiłość sprawy. „(…) Tak się złożyło, że mój ojciec ożenił się z córką mojej żony. Tym samym, mój ojciec stał się moim zięciem, gdyż poślubił moją córkę. W związku z tym jest ona jednocześnie moją córką i macochą”. Dalej robi się jeszcze ciekawiej. „Mojej żonie i mnie urodził się w styczniu syn. To dziecko jest bratem żony mojego ojca, czyli jego szwagrem. Jednocześnie będąc bratem mojej macochy jest moim wujkiem. Czyli mój syn jest moim wujkiem”. Proste. Jedziemy dalej. „Żona mojego ojca, czyli moja córka, powiła na Wielkanoc chłopczyka, który jest jednocześnie moim bratem, gdyż jest synem mojego ojca i wnukiem, ponieważ jest synem córki mojej żony. Jestem więc bratem mojego wnuka, a będąc mężem teściowej ojca tego dziecka, pełnię jakby funkcje ojca mojego ojca, pozostając bratem jego syna. Jestem wobec tego własnym dziadkiem”. Obywatel, pozostając z poważaniem, prosi więc uprzejmie o zwolnienie go ze służby wojskowej, gdyż jak pisze „prawo nie zezwala powoływać do wojska jednocześnie dziadka, ojca i syna z jednej rodziny”. Nie wiem, jak się potoczyły dalsze losy poborowego i jak rozstrzygnięto jego podanie. Gdyby jednak uwzględniono tę prośbę, byłaby to wielka strata dla armii. Połączenie mądrości dziadka z odwagą ojca i bojowością syna w jednej osobie mogłoby dać – w aspekcie bojowym – oszałamiając efekty. Trudno przewidzieć, co taka krzyżówka genetyczna mogłaby zwojować. Nawet jeśli to podanie to jedna wielka lipa – jedno jest pewne. Taki mutant familijny to megapoborowy.