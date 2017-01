W internecie ukazał się kolejny odcinek satyrycznego serialu pod znamiennym tytułem Ucho prezesa. Pomysłodawca serialu, lider kabaretu Moralnego Niepokoju Robert Górski, anonsował: opowiadamy właśnie o Tym Prezesie, Tej Partii. Serial cieszy się wśród internautów ogromnym zainteresowaniem, a tak zwane odsłony idą w miliony.

Górski (odtwórca roli Tego Prezesa) ma powody do satysfakcji. Przez lata w telewizji publicznej bezlitośnie krytykował premiera Tuska w cyklicznym programie satyrycznym Posiedzenie rządu. Powiedzonko: chodźmy haratnąć w gałę, wymyślone przez Górskiego, przeszło do języka potocznego jako synonim lenistwa ministrów rządu i chłopięcego podejścia do swoich obowiązków samego Tuska. Obecnie Górski w ramach dobrej zmiany przeniósł się do internetu. Jak widać, wyszło mu na dobre. Pozostaje jednak kwestia, czy w obecnej telewizji publicznej mógłby kpić z prezesa Kaczyńskiego? Na to pytanie każdy z nas niech odpowie sobie sam.

Między innymi dlatego Ucho Prezesa mnie nie śmieszy. Odpowiedź, aż nazbyt oczywista, odbiera mi komfort spokojnego odbioru, bądź co bądź, tylko rozrywkowego programu. Ponadto postaci i sytuacje w Uchu Prezesa są mało śmieszne, raczej ponure w swoim wiernopoddaństwie. Jeżeli nawet tylko jeden procent prawdy jest w nowym projekcie kabaretowym Górskiego, to zupełnie mi nie do śmiechu. Paradoksalnie z wszystkich postaci przewijających się w serialu najsympatyczniej wypada główna postać, czyli Ten Prezes i nie odstępujący go na krok Mariusz.