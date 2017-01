Proza na płozach

Ostatnio często mówi się i pisze o polityce. O tym, co się zdarzyło w Sejmie i dookoła. Tematy te są ważne i bagatelizować ich nie wolno, bo dotyczą spraw fundamentalnych. Aby nie dopuścić do zmęczenia materiału, ludzie rozmawiają i piszą o sporcie. Wiadomo, jak nie piłka, to skoki na nartach. Od czasu do czasu porusza się tematy kulturalne i oświatowe. Czyni się to z oczywistych względów, dla tak zwanej higieny psychicznej. Mówiąc krótko – aby nie zwariować.

Tymczasem kiedy przychodzi mróz, a z nieba spada, bynajmniej nie manna, ale biały puch – dopada nas proza życia. Wtedy bliższe stają się nam inne tematy. Jak nie wywinąć orła na oblodzonym chodniku, jak odśnieżyć posesję, by wydostać się na świat, jak ogrzać chatę, by rachunki nie dobiły nas do reszty. Równie frapującym tematem jest rozruch, nie tylko poranny. Podobnie jak nasz organizm musi się uruchomić po wydostaniu się spod kołdry, by ruszyć z kopyta do codziennych obowiązków, tak pojazd mechaniczny musi odpalić, by rączo się potoczyć, wioząc nas do celu. Jak uruchomić auto zimą, kiedy nie chce się obudzić i wyjść spod kołdry ze śniegu? Temat ten podjęli ochoczo dziennikarze. Pan Maciek – na łączach TVP – udzielił kompetentnych porad. Zaczął od obsługi zmiotki. Było to konieczne, bo nie każdy wie, jak zmiatać śnieg z auta. Potem poradził, jak odpalić maszynę . Niecałe trzy minuty trwał ten spektakl, ale to wystarczyło, by rozpalić serca widzów w ten zimowy czas. Jeśli chodzi o silnik benzynowy, to cyt. „przy kręceniu stacyjką zimą, warto mieć włączony drugi bieg” – radzi redaktor. Co innego auto na ropę. „Przed odpaleniem warto sobie przekręcić stacyjkę do połowy, do zapalenia się kontrolek, żeby przez jakieś pięć, trzy minuty ten silnik mógł się wstępnie rozgrzać”. Bo zimny diesel , choć akumulator będzie dobry, często może nie odpalić – dodaje prowadzący. I tak dalej. Te superporady wywołały falę komentarzy kierowców – internautów. Szydzą, by szyby oblodzone polać wrzątkiem, a rozrusznik oprzeć o krawężnik, to szybciej zaskoczy. Trzeba też napompować przednie koła, to wtedy auto na pewno odpali. Trudno zrozumieć te złośliwości. Widać wyraźnie, że gwałtowna wymiana kadr w mediach przyniosła nową jakość. Potwierdza to opisany wyżej instruktaż odpalania auta zimą. Można ludziom wciskać kit, ale w zimie to trudniej przychodzi, z uwagi na niższe temperatury. I tym sposobem wracamy do polityki. Nawet w zimie nie ominie nas ta życiowa proza. Proza na płozach.