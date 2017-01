Pomoc bez granic

Orkiestra Jurka Owsiaka zagrała po raz 25. Tym razem wolontariusze w kraju i na całym świecie (kwestowano od Australii po Amerykę) zebrali co najmniej 62 miliony złotych. Liczenie trwa. Nawet w Przemyślu padł rekord:ponad 93 tys. złotych. Piszę nawet, bo przecież mieszkańcom grodu nad Sanem się nie przelewa się, a jednak okazali serce dla dzieciaków i osób starszych,. Dla nich w tym roku Orkiestra zagrała.

Kapitalne zdanie powiedziała Janina Ochojska, szefowa Akcji Humanitarnej. Dla niej równie istotne co pieniądze w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jest skrzyknięcie się rodaków wokół wspólnej idei bez podziałów. Oczywiście można mieć pretensje do telewizji publicznej, że już nie firmuje jak najbardziej narodowego i największego wydarzenia charytatywnego w Polsce. Można mieć pretensje do niektórych osób za wartościowanie poszczególnych działań pomocowych: ta lepsza, bo nasza, a ta gorsza, bo nie nasza. Ale entuzjazm przy okazji Orkiestry wyrasta ponad animozje, politykę, wzajemne niechęci. Pokazuje nas jako wspólnotę ludzi gotowych do niesienia pomocy, zaangażowanych. Pozytywna energia, radość, zaangażowanie w Orkiestrę od wnuka po dziadków przełamuje stereotyp dwóch plemion w jednym kraju. Te walory Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy doceniły wszystkie najważniejsze instytucje charytatywne w Polsce. Między innymi wspomniana Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, Szlachetna Paczka, wymyślona przez księdza Jacka Stryczka, Caritas Polska. Wszystkie te instytucje pomagają nam w godniejszym życiu bez żadnych warunków wstępnych. Orkiestrę wsparł prezydent Andrzej Duda. Gesty, nawet symboliczne, są bardzo ważne.