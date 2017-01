Chmury wiszą nad miastem…

Nikt chyba nie lubi ludzi, którzy często się powtarzają i zamiast mówić o jakichś nowych i ciekawych sprawach, w kółko ględzą na te same tematy, zwłaszcza jeśli są to ludzie w jakiś sposób aktywni w przestrzeni publicznej: politycy, komentatorzy czy dziennikarze. Znalazłem się zatem w arcytrudnym położeniu, bo dziś mam zamiar tu napisać po raz kolejny na temat przeze mnie po wielokroć już podejmowany, a mianowicie o naszym powietrzu. Temat ten zresztą o tej porze roku wraca jak bumerang w mediach, na forach internetowych, w prywatnych Polaków rozmowach i w gabinetach lekarskich naszego pięknego regionu, co znaczy, że chyba jest ważny.

Nie będę jednak – jak zdarta płyta – nawoływał do radykalnych działań wymierzonych przeciw sąsiadom-trucicielom, nie będę piętnował grzewczego analfabetyzmu tych, którzy nie potrafią rozpalać „od góry” w piecach i kominkach, nie będę nawet biadolił o najwyższych pozycjach naszych miast w rankingach najbardziej zatrutych miejsc w Europie. To wszystko już było, zatem powściągnę dziś swoje dziennikarskie aspiracje, by tematy owe ponownie drążyć.





Dziś jednak chciałbym podzielić się refleksją dotyczącą tego, jak różne osoby publiczne podchodzą do tematu zapylenia naszego kraju. Otóż ze strony takiego na przykład ministra zdrowia lub ministra ochrony środowiska daje się zauważyć zaskakującą dezynwolturę w podejściu do tej kwestii. Niedawno mogliśmy bowiem usłyszeć, że paliwa stałe są nie tylko odnawialne, ale i ekologiczne, a problem zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 2,5 i PM 10 jest tylko zagadnieniem teoretycznym. Niektórzy publicyści, zwłaszcza ci, którym serce bije po prawej stronie, zauważają, że antysmogowe ruchy to tylko lewackie próby wywołania powszechnej histerii. Zaś lokalne władze często sprawę bagatelizują i wykonują jedynie pozorne ruchy. Wystarczy przypatrzyć się temu, co w Przemyślu zrobiono dla oczyszczenia powietrza w ostatnim roku. Otóż gmina miejska Przemyśl w 2016 zrealizowała program o dumnej nazwie „Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej w obiektach na terenie miasta Przemyśla”. W jego ramach – jak podaje strona urzędu miejskiego – przeprowadzono „kampanię informacyjną promującą ograniczenia niskiej emisji”, skierowaną głównie do uczniów przedszkoli i klas I-III, na miejskich festynach prowadzono „promocję eliminacji niskiej emisji” oraz dokonano „inwentaryzacji źródeł energii w formie badań ankietowych”. I tyle. Nie kwestionuję zasadności edukacji ekologicznej – ale powiedzmy szczerze, obecni uczniowie klas I-III będą mieli realny wpływ na stan naszego powietrza dopiero za jakieś 10 lat. Wydaje się zatem, że takie działanie mają sprawić wrażenie, że „coś się robi”.