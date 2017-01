Na „fejsie” nie gadam

Prezydent Przemyśla Robert Choma wiele przymiotów ma. Jednym z nich jest sprawne poruszanie się w świecie wirtualnym. Po ukazaniu się na naszym fanpage’u na Facebooku zapowiedzi materiału „Miasto nie chce nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej?” błyskawicznie udostępnił ją na swoim profilu.

Skomentował w sposób wygodny dla siebie, zarzucając mi i redakcji interesowność oraz propagowanie niebytu. Rozmówców znalazł, ale – jak zwykle – głównie przyklaskujących. Spoko, panie prezydencie, ma pan do tego prawo! Ja natomiast na „fejsie” o takich sprawach nie gadam. Nie ta płaszczyzna. Tam mogę sobie co najwyżej „haratnąć” kilka słów na temat występów reprezentacji Polski w piłce nożnej lub np. skoczków narciarskich.

Pewnego dnia pojawił się w naszej redakcji poważny człowiek. Przedstawił problem. Z chęcią wysłuchałem go do końca, bo mówił – moim zdaniem – ciekawe rzeczy. Nie ignorujemy nikogo, kto przychodzi do naszej redakcji. A nasz rozmówca poczuł się zignorowany przez pana urząd. Temat hali widowiskowo-sportowej wydał mi się na tyle interesujący, że postanowiłem się nim zająć. Nie widziałem żadnego powodu, aby nie poinformować o nim przemyślan. W powstałym materiale zarówno ów człowiek, jak i pan, panie prezydencie, mieliście okazję zaprezentować swoje stanowiska. Nie było tam ani jednego słowa odautorskiego komentarza.

Około 19 milionów złotych kosztować będzie przemyślan w 2017 r. utrzymanie administracji publicznej. Czy nie ma jednego urzędnika, który mógłby zweryfikować propozycję poważnego człowieka, jego firmę, potencjał i możliwości? Ów człowiek do tej pory czeka na telefon od pana, panie prezydencie. Podobno obiecał pan. Może pan powiedzieć nie, ale nie powinien kluczyć, że „gdzieś, kiedyś, coś” na ten temat słyszał. To nie licuje z zajmowanym stanowiskiem. Jeśli w taki sam sposób traktowani są inni potencjalni inwestorzy, nie dziwię się, że do tej pory obiekt na Zniesieniu jest straszydłem, a strefa ekonomiczna świeci pustkami.