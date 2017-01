O jeden absurd biurokratyczny mniej

Prezydent Andrzej Duda podpisał przygotowaną przez posłów PiS ustawę, dotyczącą możliwości ścinania drzew bez pozwolenia na prywatnej posesji. Dotychczas było to obwarowane taką ilością przepisów, warunków, pozwoleń, podań, że odechciewało się wszelkich działań, zanim się je zaczęło. Ponadto petent wskutek biurokratycznych obostrzeń na własnej parceli czuł się intruzem, a nie właścicielem.

Fikcyjność poprzedniej ustawy o ochronie przyrody była tym większa, że przeważnie miejscowe samorządy bez problemu zgadzały się na uzasadnioną wycinkę drzew na prywatnych działkach. Ustawa nadal zobowiązuje do uzyskiwania zezwoleń osoby prowadzące działalność gospodarczą opartą na handlu drewnem, ale to już zupełnie inna para kaloszy.



Z obecnej ustawy na pewno zadowolony będzie każdy właściciel nawet niedużego kawałka ziemi. Ulgę odczują też urzędnicy, którzy od lat uczestniczyli w ruchach pozornych i mnożeniu papierów. Jak przeczytałem o podpisie prezydenta pod ustawą regulującą wycinkę drzew, naszła mnie jeszcze jedna refleksja. Politycy wszystkich opcji na co dzień atakują nas wielkimi sprawami.



Toczy się spór o jakość polskiego parlamentaryzmu i demokracji. Kto kogo przykryje jaką czapką, kto pójdzie na kompromis? Ale czy nasi politycy – zarówno rządzący, jak i opozycyjni – są jeszcze zdolni do kompromisu? Czy pamiętają o jego społecznym sensie? Sądzę, że powinni. Nie robią nam, swoim wyborcom, żadnej łaski. Oczekujemy od nich spokoju, mądrych ustaw, wypracowywanych w merytorycznej dyskusji parlamentarnej między rządzącymi a opozycją. Na razie musimy się zadowolić ustawą o wycince drzew.