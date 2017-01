I po gimnazjach

Prezydent Andrzej Duda po trzech tygodniach zastanawiania się podpisał ustawę, na mocy której polska szkoła wraca do systemu ośmioklasowych podstawówek i czteroletnich liceów. Prezydent zastanawiał się tak długo, że związkowcy spod znaku ZNP oraz opozycja zaczęli nawet snuć marzenia: a może zawetuje, może skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Może zaskoczy kolegów z PiS. Nic z tego. W miniony poniedziałek klamka zapadła.

Dajmy jednak spokój politykom. O wiele bardziej ciekawi mnie opinia nauczycieli i rodziców. Niestety konsultacje z ich przedstawicielami trwały krótko. Zwolennicy likwidacji gimnazjów mogliby się dowiedzieć czegoś dla siebie zaskakującego, obrońcy obecnego modelu edukacyjnego pewnie też. Mnie na przykład gimnazja się podobały. W minionym tygodniu miałem przeciekawą wymianę zdań z nauczycielem, pracującym w gimnazjum w bardzo małej miejscowości. Mówię do niego: – Szkoda gimnazjów. To był awans dla dzieciaków z okolicznych wiosek. Nauczyciele stracą pracę. Czeka nas chaos programowy, organizacyjny itd., itp. A on mi na to: – Jaki awans. Dzieci z maleńkich wiosek i przysiółków muszą wstawać o szóstej rano, aby zdążyć do gimnazjum. Gimbus objeżdża wszystkie miejscowości około godziny. Po lekcjach to samo. Kiedy dziecku z wioski zostaje czas na naukę, dodatkowe zajęcia edukacyjne, doskonalenie języków obcych? Jakie wyrównywanie szans się pytam? Poza tym podobno nie stracimy pracy, a na budynek po gimnazjum w naszej gminie już jest pomysł.

Gorąco życzę mojemu rozmówcy i wszystkim pracownikom gimnazjów, aby ponowne wchodzenie do tej samej rzeki odbyło się bezboleśnie.