Megapromocja

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku my,- naród, dostaliśmy od naszych władz piękny prezent. Otóż rękami ministra kultury i dziedzictwa narodowego zakupiona została na naszą, czyli narodu, własność kolekcja Czartoryskich wraz z jej siedzibą. Tym samym majątek państwa polskiego został wzbogacony o zbiór kilkudziesięciu tysięcy eksponatów, wśród których najcenniejszym i najbardziej znanym zarazem jest „Dama z łasiczką” (ew. gronostajem lub nutrią – tu specjaliści wciąż nie są pewni) samego Leonarda.

Co prawda cały ten zbiór przeróżnych unikatów był cały czas dostępny w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, ale do tej pory stanowił on własność prywatną fundacji założonej przez arystokratów, teraz zaś będzie można go oglądać co prawda w tym samym miejscu, ale za to z dumnym poczuciem własności.

I wydawać by się mogło, że cały naród bardzo się ucieszy z tego faktu, zwłaszcza że zbiór – co podkreślają bardzo mocno urzędnicy ministerstwa – zakupiono znacznie poniżej jego wartości rynkowej za jedyne 100 milionów euro. Cena ta wynikła z decyzji księcia Adama Karola Czartoryskiego, który stwierdził, że miłość do Ojczyzny jest ważniejsza niż prywatny interes i oddał swą kolekcję za bezcen. Ale niektórzy twierdzą, że ów bezcen jednak jest wciąż kwotą niemałą, która mogłaby zostać wydana na realizację innych zadań, może bardziej istotnych dla państwa. Innych oburza sam fakt nabywania dóbr od arystokracji, która dorobiła się swego majątku na wielowiekowej krzywdzie i wyzysku Polaków. Jeszcze inni trzeźwo zauważają, że zakup ów niczego nie zmieni, bo kolekcję będzie można oglądać dokładnie tak samo, jak i wprzódy, a to, komu płacimy za wstęp do muzeum – to już sprawa drugorzędna. Ja zaś myślę, że warto ten zakup w megapromocji zestawić z naszym lokalnym doświadczeniem muzealnym. Wszyscy pamiętamy, jak w minionym roku grupa zapaleńców z Narodowego Muzeum Ziemi Przemyskiej zorganizowała akcję zbiórki pieniędzy na obraz najsłynniejszego przemyskiego malarza – Mariana Strońskiego. Akcja była skuteczna i obraz trafił do MNZP, ale zastanawiające było to, że – choć nie był on szaleńczo drogi (jedynie kilka tysięcy złotych) – Ministerstwo Kultury nie uznało za zasadne finansowania owego nabytku. Również żadna władza lokalna ani żaden wielki lokalny sponsor nie zdecydował się na taki szczodry gest (choć bez problemu znajdowali pieniądze na różne konie i ułanów z brązu).