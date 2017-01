Między dwiema racjami

Noc sylwestrowa przyniosła nam tragiczne wydarzenia w Ełku. Dwudziestojednoletni chłopak został zasztyletowany pod lokalem z kebabem. Do zabójstwa przyznał się Tunezyjczyk, który w tym czasie pracował w barze. Prokuratura zaznaczyła, że właściciel baru, Algierczyk, jest drugą – obok Tunezyjczyka – osobą, której śledczy postawili zarzut zabójstwa. Nie znamy oficjalnej wersji wydarzeń. Policja i prokuratura badają sprawę. Zabójstwo wywołało zamieszki. Młodzi ludzie rzucali kamieniami, petardami w kierunku lokalu. Doszło do starcia z policją.

Prezydent Ełku poinformował, że bezpośrednią przyczyną zamieszek jest wzrost w Europie niechęci do emigrantów, szczególnie w kontekście powtarzających się ataków terrorystycznych. Gdy oglądałem fragmenty filmów z wydarzeń w Ełku, włos się na głowie jeżył. Niestety miałem nieodparte wrażenie, że śmierć młodego człowieka stała się tylko pretekstem do wybuchu, od długiego czasu tłumionej agresji. Nie wydaje mi się, aby można tu było zastosować jakieś proste recepty. Pewnie sporo racji ma prezydent Ełku, ale źródło agresji ma pewnie jeszcze kilka przyczyn. Ciekawe na przykład, jaka jest sytuacja ekonomiczna młodych ludzi w tym średniej wielkości polskim mieście? Kto brał udział w burdach? Czy była to młoda inteligencja miejska nabuzowana alkoholem, czy raczej miejscowi chuligani? A może wszyscy po trochę. Odpowiedzi pozwolą obiektywnie i spokojnie ocenić tragedię podczas sylwestrowej nocy. Mam głęboką nadzieję, że wszyscy (głównie politycy) wyciągniemy z niej odpowiednie wnioski. Przeciwnicy otwierania granic dostali do ręki mocny argument na poparcie swoich racji, zwolennicy mogą powiedzieć: „Zobaczcie, do czego prowadzi niechęć do obcych”. Poszukajmy zdroworozsądkowego wyjścia.