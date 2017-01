Obstrukcja na Wiejskiej

Stopień bieli, brak nieprzyjemnego zapachu po zamoczeniu, stopień pylenia, estetyka wykonania, gramatura, chłonność, odporność na rozwarstwienia, miękkość, łatwość wyciągania z pojemnika – to kryteria brane pod uwagę dla… papieru toaletowego i ręczników papierowych zamówionych przez Kancelarię Sejmu RP

Oceną jakości dostarczonych próbek towaru ma zająć się komisja przetargowa, która każdej z nich przyzna punkty w skali od 0 do 3. Okazuje się, że pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ żadna z ofert nie spełniała wyśrubowanych wymagań. Nastąpiło zatem jakieś poważne zaparcie i nie wiemy, co było dalej, gdyż przedstawiciele zamawiającego nie wydali już kolejnego oficjalnego komunikatu w tej doniosłej sprawie. Jedno jest pewne: w kwestii higieny osobistej parlamentarzyści mają dużo większe wymagania od suwerena i można się domyślać, że obecnie na Wiejskiej trwa nerwowe oczekiwanie na rozstrzygnięcie nowego przetargu. Tym bardziej, że posłowie i senatorowie potrzebują aż 90 tysięcy rolek 3-warstwowego papieru toaletowego, 8 milionów listków jednowarstwowych i 400 tysięcy dwuwarstwowych ręczników papierowych. Do tego dochodzi 1300 rolek ręczników z adaptatorem. Owszem, na rynku są wystarczające ilości tego strategicznego towaru, ale jak widać zamawiającym żaden nie odpowiada gatunkowo. Jeśli problem nadal pozostanie nierozwiązany, może dojść do poważnej obstrukcji, a nawet – co gorsze – do reakcji wręcz przeciwnych. A to już nie będą żarty, bo tylko przeciwnicy władzy twierdzą, że cała ta sprawa, podobnie jak wiele innych, jest po prostu do … I tu się niestosownie „wyrażają”.