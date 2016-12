Rok pustki

Zazwyczaj te ostatnie dni przed sylwestrem to czas podsumowań mijającego roku. Dla mnie AD 2016 zostanie w pamięci jako rok, w którym odeszło z tego świata wielu fantastycznych artystów muzyki popularnej (najszerzej rozumianej). Zaczęło się od Davida Bowie i tych kilku niesamowitych dni w styczniu, kiedy to najpierw dostaliśmy do rąk jego absolutnie genialną płytę Black Star, a zaraz potem dowiedzieliśmy się, że ten niezwykły muzyk (także wokalista, kompozytor, autor tekstów, malarz itd.) zmarł. Mało kto miał świadomość jego choroby, wszystkim raczej się zdawało, że po tak wspaniałej płycie czeka nas jeszcze wiele radosnych olśnień za jego przyczyną. Stało się jednak inaczej.

A co bardziej zdumiewające, w ślady Bowiego poszło wkrótce wielu innych: Glen Frey (założyciel słynnego zespołu The Eagels, też solista), Keith Emerson i Greg Lake (muzycy legendarnego Emerson, Lake and Palmer), Prince, Leonard Cohen i teraz w święta George Michael – żeby wymienić tych najważniejszych (niektórzy do tej galerii sław dodają jeszcze Lemmy’ego Kilmistera z Motorhead, który zmarł tuż przed rozpoczęciem roku 2016, no i Chór Aleksandrowa, który co prawda muzyki popularnej nie wykonywał i różnie bywał oceniany, ale nagła śmierć dziewięćdziesięciu artystów jakoś pasuje do tej układanki). Niektórych z nich słuchałem namiętnie, a innych tylko czasami i przy okazji, a jednak żal mi było ich wszystkich i z odejściem każdego z nich czułem, że świat się jakoś zmienia.