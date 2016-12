Megaimpreza lub bambosze

Nowy Rok. Nowe możliwości, nowe wyzwania, nowe plany, nowe postanowienia. Te z cyklu: schudnę, rzucę palenie, mniej stresu na co dzień, złapię dystans do siebie, innych ludzi, codziennych kłopotów. Po raz kolejny dokonam bilansu krótko- i długoterminowego. Podsumuję, porachuję, docenię piękno ulotnej chwili.

Dobrze zabawię się w sylwestra na megaimprezie lub w gronie najbliższych, w bamboszach, przy ulubionym serialu przywitam Nowy Rok 2017. Jak tam każdy z nas sobie życzy. Nic na siłę, pełny luz, w tę jedną magiczną noc mamy prawo nie myśleć o wszystkich zmartwieniach współczesnego świata, który nie daje nam od siebie odpocząć.

Redakcja Życia Podkarpackiego dostarczała Wam, Drodzy Czytelnicy, w mijającym roku 2016 bardzo wielu informacji. Były różne: dobre, złe, wesołe, smutne, kontrowersyjne. Swoimi tekstami wzbudzaliśmy różne emocje. Jednym się podobaliśmy, innych irytowaliśmy, ale zawsze staraliśmy się rzetelnie opisywać naszą lokalną rzeczywistość. Pewnie nie uniknęliśmy wpadek. Za nie przepraszamy. Jedno nas motywuje: mamy świetnych, wymagających Czytelników. To Was co środę, od 50 lat reprezentujemy. Dziękuję, że jesteście z nami! Przyjmijcie życzenia wszelkiej pomyślności. Niech się Wam darzy w domu i zagrodzie. Niech Nowy Rok 2017 przyniesie więcej spokoju, łagodności, zaufania, zrozumienia siebie nawzajem, otwartości. Wszystkim zdrowia.