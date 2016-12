Zbliżają się święta. Wigilia, Boże Narodzenie. Tradycja. Choinka przystrojona bombkami i światełkami. Gdzieś tam przycupnął aniołek. Kto był grzeczny – dostanie prezenty. Zabrzmią kolędy, może przyjdą kolędnicy. Stół wigilijny zastawiony w miarę możliwości. Jak tradycja – to 12 potraw. To nic, że nasi przodkowie nie zastawiali stołu aż tak suto.

Początkowo wierzono, że na stole winna się znaleźć nieparzysta liczba dań. To miało gwarantować szczęście domownikom i gościom. Tym, którym się nie przelewało, musiało wystarczyć siedem potraw. Bogatsza szlachta mogła przygotować dziewięć. Bo jest siedem dni w tygodniu, a dziewięć chórów anielskich – tak to liczono. Magnaci serwowali w swych dworach jedenaście dań wigilijnych. Aż w końcu przyjęto, że będzie ich dwanaście. Ma to symbolizować liczbę apostołów, którzy wspólnie z Jezusem zasiadali do ostatniej wieczerzy. Chociaż pasuje to bardziej do świat wielkanocnych, u nas wpisało się w tradycję bożonarodzeniową. Dla naszych przodków liczba dwanaście symbolizowała bogactwo. Zatem aby zapewnić sobie powodzenie w nadchodzącym nowym roku, należało spróbować dwunastu wigilijnych dań. Gdyby kierować się treścią otaczającej nas rzeczywistości, można by zaserwować następujący zestaw potraw.

1. Barszcz ukraiński 2. Pierogi ruskie 3. Gołąbki pokoju 4. Ucho od śledzia po angielsku 5. Karp smażony po trybunalsku 6. Karp parlamentarny 7. Groch z kapustą 8. Placek po węgiersku 9. Zupa prezydencka po amerykańsku 10. Porcja kompotu z reklamowego spotu 11. Przekładaniec polski 12. Piernik toruński. Przy zastawionym stole trzeba zostawić puste miejsce. Dla gościa niespodziewanego. W te święta to puste miejsce przy stole nabiera szczególnego znaczenia. Tam lokują się wszystkie trudne pytania, jakie zadajemy sobie, chcąc nie chcąc, w duchu albo otwarcie. Pytania o to, co dzieje się obecnie na świecie i w Europie, a także w kraju. Jak w ten szczególny czas krwawi Aleppo, jaka przyszłość czeka Europę i świat po Brexicie i wygranej Trumpa. Na tym pustym miejscu zasiadają pytania o to, co działo się ostatnio w Sejmie i przed Sejmem, na ulicach polskich miast w rocznicę stanu wojennego.