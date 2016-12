Nieświęte święta

Święta niby już za pasem, ale jakoś bardzo nie-świątecznie się teraz zrobiło. Wydarzenia na świecie, w Polsce i w naszym mieście napełniają raczej smutkiem, lękiem i niesmakiem, niż odczuciami, które zwykle kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Wręcz przeciwnie: im bliżej Wigilii, tym bardziej narastają w ludziach negatywne emocje, nad którymi nikt już nie panuje.

Do kłótni i słownej agresji w polskim życiu politycznym niby zdołaliśmy się przyzwyczaić, okazuje się jednak, że z dnia na dzień ich poziom jest coraz wyższy, a politycy jakby zupełnie zatracili się w okazywaniu sobie nienawiści. Żebyż to jeszcze walczyli o nasze dobro, o realną poprawę poziomu życia, o polepszenie funkcjonowania instytucji publicznych. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że politycy w swym zacietrzewieniu coraz bardziej odrywają się od realnego życia. Nic więc dziwnego, że oni sami woleliby, aby społeczeństwo tego nie oglądało i aby dziennikarze nie kręcili się po Sejmie samopas. Choć z drugiej strony wydaje się, że oni i tak już dawno zatracili poczucie wstydu w swej działalności i w gruncie rzeczy powinno być im obojętne, co ludzie na ich temat powiedzą. Ćwiczona od kilkunastu lat arogancja władzy w końcu przyniosła swoje owoce.



Szkoda tylko, że owocami tymi są również niechęć i agresja między obywatelami naszego kraju. Z jednej strony wydaje się ona prostym odbiciem mowy nienawiści, jaką codziennie słyszymy od osób publicznych. Jednak z drugiej strony jest ona efektem długotrwałego ignorowania prawdziwych problemów społecznych przez wszystkie władze z ostatnich kilkunastu lat.