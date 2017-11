Zadbaj o glebę przed nastaniem zimy

Jesień i początek zimy to dobry moment na poprawienie struktury gleby i przygotowanie jej do kolejnego sezonu. Wysoka jakość gleby pod uprawy jest sprawą priorytetową, dlatego należy chronić ją przed niekorzystnymi, zimowymi warunkami pogodowymi. Orka, nawożenie, ściółkowanie czy wapnowanie to prace, które można prowadzić aż do pierwszych przymrozków.