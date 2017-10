Jak i kiedy prawidłowo przycinać winorośl

Winorośl do prawidłowego wzrostu i obfitego owocowania wymaga silnego cięcia. To jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych rośliny, który możemy wykonywać również jesienią.

Regularne przycinanie pędów winorośli z jednej strony pomaga je okiełznać, a z drugiej ma ogromny wpływ na jakość plonów. Dzięki prawidłowo wykonanym zabiegom nasz okaz będzie owocować wcześniej i obficiej. Owoce będą duże i słodkie, po prostu dobrej jakości.

Cięcie winorośli jest zabiegiem potrzebnym, ale nie prostym – zwłaszcza niedoświadczeni działkowicze mogą mieć z nim na początku kłopoty. Ważne, aby się nie zniechęcać, ani nie być nadgorliwym. Zaniechanie cięcia powoduje nadmierne zagęszczenie rośliny, natomiast zbyt mocne cięcie może prowadzić do słabego kwitnienia. W obydwu przypadkach przykrą konsekwencją będą bardzo skąpe plony lub – czasami tak się zdarza – całkowity ich brak.



Kiedy tniemy?

Przede wszystkim zgodnie z wymaganiami posiadanej przez nas odmiany. Z zasady zabieg ten przeprowadzamy w okresie spoczynku rośliny (od opadnięcia liści do początku wegetacji – tzw. „ruszenia soków”). Doświadczeni ogrodnicy twierdzą, że najbezpieczniej przycinać pędy pod koniec lutego, na początku marca albo dopiero na początku kwietnia. Jeśli zdecydujemy się na jesienne cięcie winorośli, musimy pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu rośliny przed zimnem – przycięte pędy są dużo bardziej narażone na przemarzanie.



Jak tniemy? Podstawowa technika cięcia

Pęd główny (łozę) tniemy 1,5 cm nad pąkiem, pod skosem w stronę przeciwną do pąka. Jest to ważne ze względu na zjawisko określane jako „płacz łozy” – powolne gojenie się ran prowadzące do wyciekania soków z rośliny. Łozę należy ciąć z jednej strony, a nowa latorośl (gałązka owocująca) powinna być zostawiana po stronie zewnętrznej. Latorośle skracamy latem.