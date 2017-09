Jak sadzić cebulki kwiatowe jesienią?

Jeśli marzy nam się wiosenny ogród pełen tulipanów, krokusów, hiacyntów i innych roślin cebulowych, powinniśmy je posadzić właśnie teraz.

Cebule narcyzów wsadzone do gruntu przetrwają zimowe mrozy, ale nie zapominajmy o ciepłym okryciu! Posadzone cebule podlewamy i przykrywamy ziemią, a po nadejściu pierwszych mrozów okrywamy gałązkami iglaków, warstwą kory lub torfu. Wiosną warstwę ochronną zdejmujemy.

Sadź jesienią, ciesz się wiosn ą

Do połowy listopada, a nawet nieco dłużej jeśli pogoda dopisuje, sadzimy cebulki roślin, które przetrwają zimowe mrozy (tulipany, narcyzy, hiacynty, szafirki, krokusy). Wrażliwe na niską temperaturę mieczyki, begonie, krynie, dalie gruntujemy wiosną, kiedy temperatura nie zagrozi ich prawidłowemu rozwojowi. Te gatunki będą zdobić nasz ogród latem. Najlepsza pora sadzenia to przełom września i października. Obsadzamy cebulkami nie tylko rabaty, ale również trawniki czy słoneczne miejsca: wokół drzew i dużych krzewów, pomiędzy bylinami i niskimi krzewami. Możemy cebulki sadzić wzdłuż ścieżek, gdzie będą piękną sezonową ozdobą.









Jak sadzić?

Większość cebul ma zaokrąglony spód i spiczasty, stożkowaty wierzchołek. Sadzimy je zawsze wierzchołkiem do góry. Głębokość sadzenia uwarunkowana jest wielkością cebulek (im większe, tym głębiej je zakopujemy; głębokość dołka powinna być równa trzykrotnej wysokości cebulki) oraz rodzajem gleby (piaszczyste – głębiej, gliniaste – płycej).

Wygodnym rozwiązaniem do nasadzeń cebulek są wypełnione ziemią kompostową plastikowe koszyczki (dostępne w sklepach ogrodniczych), które razem z cebulami (po kilka sztuk) umieszczamy na rabacie. Nie tylko zabezpieczają rośliny przed szkodnikami, ale również przed uszkodzeniem w czasie pielenia. Odstępy między roślinami zależą od ich docelowej wysokości. Wysokie sadzimy w odległości co 30 - 40 cm od siebie, a niskie co 4 - 5 cm. Rośliny średniej wysokości sadzimy oddalone od siebie o 5-10 cm.