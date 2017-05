Intensywny maj w ogrodzie ozdobnym

Na początku maja do gruntu sadzimy cebule i bulwy, m.in.: begonii, mieczyków, zawilców. Siejemy łubin, nasturcję, fasolę wielkokwiatową, portulakę, dimorfotekę. Jeśli nie zdążyliśmy do tej pory, ciągle możemy wysiać groszek pachnący, nagietek, ostróżkę, maciejkę, słoneczniki.



W drugiej połowie miesiąca sadzimy m.in. dalie i pacioreczniki. Kwiaty kwitnące latem (np. malwy, lobelie, goździki brodate, naparstnice, dzwonki) warto wsadzać do gruntu dopiero po zimnych ogrodnikach, aby mieć pewność, że nie zmarzną. Jeśli nie przygotowaliśmy ich rozsady samodzielnie, sklepy ogrodnicze oferują teraz spory wybór roślin ozdobnych.