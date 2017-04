Jak uprawiać morwę w ogrodzie przydomowym?

Dekoracyjny żywopłot

Morwa dobrze znosi przycinanie i świetnie nadaje się na formowane żywopłoty. Liczne odrosty korzeniowe pozwalają na stworzenie gęstych, zielonych ścian. W formie drzewiastej dorasta do 15 m i tworzy dość szeroką koronę, dlatego należy zapewnić jej odpowiednią przestrzeń. Do mniejszych ogrodów polecana jest odmiana Pendula. To niezwykle malownicze drzewko dorastające do maksymalnie 2 m, o zwisających gałązkach, które również obficie owocuje.