Zielnik domowy: tymianek

Tymianek to wszechstronne zioło o intensywnym, lekko pikantnym, a jednocześnie orzeźwiającym aromacie. Proste w uprawie, dekoracyjne, będzie pachnącą ozdobą każdej kuchni.

Tymianek to ziele, które najlepiej czuje się w pełnym słońcu. Idealne stanowisko do uprawy w doniczce to parapet południowy – latem możemy wystawić roślinę na zewnątrz. Podczas siewu/sadzenia należy zwracać szczególną uwagę na glebę. Powinna być wapienna (pH 5,5 – 5,6), przepuszczalna, żyzna. Podłoża kwaśne, podmokłe lub zbyt suche nie są polecane.

Niewymagająca opieka

Tymianek preferuje wilgotność umiarkowaną, ale stałą – roślinę należy podlewać regularnie, raz w tygodniu. To krzewinka wieloletnia, dlatego w drugim roku uprawy wymaga także regularnego przycinania. Wskazane jest używanie nawozów wolno rozpuszczających się, przed lub w trakcie sadzenia oraz każdej następnej wiosny.

Właściwości i zastosowanie

Tymianek wspomaga procesy trawienia: pobudza wydzielanie soków żołądkowych, przywraca apetyt, a dzięki bogactwu olejków eterycznych oraz witamin A, C, E i K ma działanie przeciwzapalne, grzybobójcze, bakteriobójcze. Pomaga oczyścić, odmłodzić oraz wzmocnić organizm. Napar ze świeżego tymianku wzmacnia układ odpornościowy. Wprowadza do dań nuty smakowe ciepłe, gorzkawe i ostre, a jednocześnie nadaje im lekkości. Stosowany jest głównie jako:

✓ przyprawa do potraw tłustych (tj. smażone i pieczone mięsa, gulasze, kiełbasy, jaja, sery) oraz ciężkostrawnych (np. z roślin strączkowych),

✓ składnik marynat, octu ziołowego, dań z owoców morza (odmiana cytrynowa),

✓ składnik owocowych sałatek i słodkich deserów, do przełamania ich słodyczy.