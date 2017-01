Co robimy na dziaÅ‚ce w styczniu?

Co robimy na działce w styczniu?

Styczeń uchodzi za najzimniejszy miesiąc w roku. Ogród wciąż jest w stanie pełnego spoczynku i prócz doglądania zimujących roślin niewiele jest w nim do zrobienia. To doskonały moment, aby rozpocząć przygotowania do nadchodzącego sezonu.

W sadzie

✓ na początku miesiąca wykonujemy bielenie pni drzew owocowych, aby zapobiec pęknięciom, powstawaniu uszkodzeń mrozowych kory i ranom zgorzelinowym, ✓ w połowie miesiąca, w pogodny i ciepły dzień (temp. pow. 5 st. C) wykonujemy cięcie pędów jednorocznych przeznaczonych na zrazy do szczepienia wiosennego drzew owocowych. Wybieramy pędy zdrowe i wyrośnięte (średnica powyżej 0,5 cm), dobrze zdrewniałe, mające 3 – 5 pąków. Przechowujemy je w chłodnej piwnicy (0 – 2 st. C), przysypane wilgotnym piaskiem lub trocinami, ✓ pod koniec stycznia możemy rozpocząć cięcie krzewów owocowych odpornych na mróz, m.in. agrestu, porzeczki czerwonej, jagody kamczackiej, rokitnika. Przycinamy także winorośl pnącą się przy murze, ✓ regularnie sprawdzamy stan zimowych okryć na roślinach i w razie potrzeby poprawiamy zabezpieczenia.

W warzywniku

✓ rozpoczynamy planowanie rozmieszczenia poszczególnych gatunków warzyw (z uwzględnieniem płodozmianu), możemy zrobić przegląd nasion, brakujące dokupimy już w drugiej połowie stycznia, kiedy półki sklepów ogrodniczych zaczną się powoli zapełniać, ✓ jeśli pogoda dopisuje, możemy zebrać liście zimującego jarmużu oraz pietruszki naciowej, ✓ regularnie sprawdzamy stan przechowywanych warzyw – te, które mają objawy gnicia lub porażenia chorobami, wyrzucamy.