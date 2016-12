Zima w ogrodzie: usuwamy śnieg i lód

Posypanie chodnika solą to najprostsza metoda odśnieżania. Niestety w przypadku roślin sól bywa zabójcza. Może wywoływać zjawisko suszy fizjologicznej, kiedy to zasolenie gleby uniemożliwia roślinom pobieranie z niej wody i doprowadza do ich obumierania. Wysokie zasolenie gleby tolerują m.in.: rokitnik pospolity, głóg, wierzba ostrolistna, klon polny, perukowiec podolski. Warto nimi obsadzić posesję od strony chodnika czy drogi.