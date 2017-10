Terrina z gotowanej szynki, wieprzowiny i cielęciny

Przygotowanie

Szynkę pokroić w drobną kostkę. Wieprzowinę i cielęcinę zmielić. Do mięsa dodać posiekany czosnek i jagody jałowca, listki tymianku i majeranku, posolić, doprawić pieprzem i gałką muszkatołową. Dobrze wymieszać. Masę wyłożyć do miski, zalać winem i brandy. Przykryć i odstawić na 1 – 2 godziny.

Przygotować formę (do pasztetu lub na terrinę). Ścianki i dno wyłożyć plastrami boczku, wyłożyć masę mięsną, do środka wcisnąć liście laurowe, całość przykryć boczkiem. Formę wstawić do brytfanki z wodą (powinna sięgać do połowy formy). Przykryć i piec 2 godziny w piekarniku rozgrzanym do 160 stopni C. Przechowywać w lodówce.