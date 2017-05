Kalafior zapiekany z żółtym serem

Przygotowanie

Kalafior opłukać i ugotować na półtwardo w osolonym wrzątku z dodatkiem soku z cytryny i odrobiny cukru. Odcedzić, przestudzić, podzielić na różyczki i układać ściśle obok siebie w żaroodpornym naczyniu.

Szynkę pokroić w drobną kostkę, zieleninę i czosnek poszatkować – wymieszać z bułką tartą i posypać kalafior. Całość polać roztopionym masłem, a następnie przykryć grubszą warstwą startego sera. Wstawić do piekarnika z termoobiegiem, nagrzanego do 150 stopni C i zapiec. Wyjąć po około 15 minutach, gdy ser się roztopi, a bułka przyrumieni.