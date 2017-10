Zapiekany bakłażan faszerowany pęczakiem

Przygotowanie

Pęczak ugotować al dente wg wskazówek na opakowaniu.

Bakłażany przekroić wzdłuż, wydrążyć środki pozostawiając ściankę o grubości ok. 5 mm. Miąższ bakłażana pokroić w kostkę. Cebulę w piórka, oliwki w plasterki a czosnek drobno posiekać lub przecisnąć przez praskę.

Na patelni rozgrzać oliwę. Zeszklić cebulę. Dodać czosnek i bakłażana, a po chwili oliwki i kaszę. Wszystkie składniki smażyć jeszcze 2 – 3 minuty. Zdjąć z ognia, doprawić solą i świeżymi ziołami.

Bakłażany napełnić farszem, delikatnie skropić oliwą i ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Przykryć folią aluminiową. Wstawić do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika. Zapiekac 40 minut. Podawać gorące.